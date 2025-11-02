Giustizia | Gasparri ' bugia pm subordinato alla politica verità spartizione correnti Csm'

Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "I nemici della riforma della giustizia non avendo argomenti da contrapporre alla validità del cambiamento che sarà sottoposto al referendum mentono sapendo di mentire. Rattrista vedere ogni giorno ripetere che ci sarà la subordinazione dei pubblici ministeri alle autorità politiche. Questa menzogna è ripetuta con insistenza anche dal procuratore della Repubblica di Napoli, Gratteri, che stimo, il che dimostra che non ci sono argomenti per opporsi alla fine del mercimonio correntizio delle cariche nel Csm o alla separazione delle carriere, che veniva auspicata decenni fa anche da Falcone. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: Gasparri, 'bugia pm subordinato alla politica, verità spartizione correnti Csm'

