Giustizia | Fratoianni ' raccolta firme con altre opposizioni cancelleremo controriforma destra'

Iltempo.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Questa controriforma della destra serve solo a colpire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, mettendola sotto il controllo del governo: la cancelleremo con il referendum popolare, cominceremo a raccogliere le firme tra i parlamentari insieme a tutte le altre forze di opposizione". Lo scrive su X Nicola Fratoianni, di Avs. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giustizia fratoianni raccolta firme con altre opposizioni cancelleremo controriforma destra

© Iltempo.it - Giustizia: Fratoianni, 'raccolta firme con altre opposizioni, cancelleremo controriforma destra'

Altre letture consigliate

Giustizia: Bonelli e Fratoianni, 'dovere mobilitarsi, raccolta firme opposizioni' - "Di fronte a questa svolta autoritaria abbiamo il dovere di mobilitarci nella società - iltempo.it scrive

giustizia fratoianni raccolta firmeReferendum sulla giustizia: da lunedì al via la raccolta firme del centrodestra - Dopo l’approvazione definitiva della riforma in Senato, maggioranza pronta a chiedere il referendum confermativo. Da altarimini.it

giustizia fratoianni raccolta firmeRiforma della giustizia, via alla raccolta firme per il referendum. La maggioranza punta a votare tra marzo e aprile - Via alle operazioni per indire il referendum confermativo dopo il via libera definitivo in Senato. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Fratoianni Raccolta Firme