Giustizia | Casellati ' grande riforma i prossimi mesi per approfondire e valutare utilità'
Roma, 2 nov (Adnkronos) - "È una grande riforma. Il cittadino potrà contare su un giudice terzo. Oggi abbiamo una distonia: c'è il pubblico ministero da una parte e la difesa dall'altra, che si trovano su due piani diversi. La Costituzione, già all'articolo 111, parlava di giusto processo. E nel “giusto processo” si teneva conto della grande riforma iniziata da Vassalli, approvata nel 1989". Lo ha detto la ministra per le Riforme e la semplificazione Elisabetta Casellati a Giornale Radio. "Qui, però, abbiamo un problema: se non si individuano due funzioni diverse – quella dell'accusatore e quella del giudice – occorre necessariamente attribuire queste funzioni a organi diversi e separati tra loro -ha spiegato Casellati-. 🔗 Leggi su Iltempo.it
