Giustizia | Casellati ' grande riforma i prossimi mesi per approfondire e valutare utilità'

Iltempo.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "È una grande riforma. Il cittadino potrà contare su un giudice terzo. Oggi abbiamo una distonia: c'è il pubblico ministero da una parte e la difesa dall'altra, che si trovano su due piani diversi. La Costituzione, già all'articolo 111, parlava di giusto processo. E nel “giusto processo” si teneva conto della grande riforma iniziata da Vassalli, approvata nel 1989". Lo ha detto la ministra per le Riforme e la semplificazione Elisabetta Casellati a Giornale Radio. "Qui, però, abbiamo un problema: se non si individuano due funzioni diverse – quella dell'accusatore e quella del giudice – occorre necessariamente attribuire queste funzioni a organi diversi e separati tra loro -ha spiegato Casellati-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giustizia casellati grande riforma i prossimi mesi per approfondire e valutare utilit224

© Iltempo.it - Giustizia: Casellati, 'grande riforma, i prossimi mesi per approfondire e valutare utilità'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giustizia: Casellati, 'grande riforma, i prossimi mesi per approfondire e valutare utilità' - E nel “giusto processo” si teneva conto della grande riforma iniziata da Vassalli, approvata nel 1989". Riporta msn.com

giustizia casellati grande riformaCasellati, avvierò comitato sì al referendum in Basilicata - Da segretario regionale, avvierò immediatamente i comitati per il Sì al referendum in Basilicata, insieme ai ... Scrive trmtv.it

giustizia casellati grande riformaCasellati: "Singolare decisione Corte Conti su Ponte, tempismo con riforma giustizia sarà casuale?" - La ministra delle Riforme commenta la "giornata storica", oggi viene votato in Senato il disegno di legge sulla riforma della Giustizia che prevede anche la separazione delle Carriere ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Casellati Grande Riforma