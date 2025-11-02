Giustizia | Bonelli ' referendum non contro Meloni ma contro riforma truffa'
Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Non è un referendum contro la presidente Meloni, come vorrebbe far credere la destra, ma contro una riforma truffa e ingannatrice che non ha nulla a che vedere con la giustizia e che non affronta i mali cronici del sistema giudiziario, come la lentezza dei processi penali e civili e la carenza di organici. Vogliono solo controllare la magistratura". Lo dice Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa verde. 🔗 Leggi su Iltempo.it
