Giustizia | Antoniozzi ' referendum non è pro o contro Meloni'
Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Il referendum confermativo sulla giustizia non è pro o contro Meloni. Gratteri che è per il no lo ha correttamente ricordato". Lo dice il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. "È una riforma di civiltà che non lede l'autonomia costituzionale della magistratura. Che rimarrà indipendente e libera. È una separazione delle carriere che rende più certo il concetto di differenza tra accusa e giudice e che sarebbe dovuta essere introdotta già ai tempi della riforma del codice di procedura penale", aggiunge. "Non è un'azione contro i magistrati. È un esercizio di democrazia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
