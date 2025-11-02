Giuseppe ucciso così a 16 anni davanti al bar | studente modello una citta intera sotto shock
Una tragedia senza senso ha sconvolto la comunità di Capizzi, in provincia di Messina. Il sedicenne Giuseppe Di Dio è stato ucciso per errore mentre si trovava con gli amici in un bar del paese. Il killer, Giacomo Frasconà, 20 anni, avrebbe avuto un altro obiettivo, ma ha colpito il ragazzo sbagliato, togliendo la vita a un giovane che non aveva alcun legame con lui. Una disgrazia assurda che ha lasciato tutti sotto shock. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il ventenne è arrivato sul posto accompagnato dal padre e dal fratello. Una volta sceso dall’auto, avrebbe estratto l’arma e aperto il fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
