Giuseppe ucciso così a 16 anni davanti al bar | studente modello una citta intera sotto shock

Thesocialpost.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia senza senso ha sconvolto la comunità di Capizzi, in provincia di Messina. Il sedicenne Giuseppe Di Dio è stato ucciso per errore mentre si trovava con gli amici in un bar del paese. Il killer, Giacomo Frasconà, 20 anni, avrebbe avuto un altro obiettivo, ma ha colpito il ragazzo sbagliato, togliendo la vita a un giovane che non aveva alcun legame con lui. Una disgrazia assurda che ha lasciato tutti sotto shock. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il ventenne è arrivato sul posto accompagnato dal padre e dal fratello. Una volta sceso dall’auto, avrebbe estratto l’arma e aperto il fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

giuseppe ucciso cos236 a 16 anni davanti al bar studente modello una citta intera sotto shock

© Thesocialpost.it - Giuseppe ucciso così a 16 anni, davanti al bar: studente modello, una citta intera sotto shock

Leggi anche questi approfondimenti

giuseppe ucciso cos236 16Giuseppe Di Dio morto a 16 anni davanti al bar, ucciso (per errore) a colpi di pistola da una persona scesa dall'auto - Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Riporta msn.com

giuseppe ucciso cos236 16Giuseppe Di Dio morto a 16 anni davanti al bar, ucciso a colpi di pistola da una persona scesa dall'auto - Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Secondo msn.com

giuseppe ucciso cos236 16Giuseppe Di Dio, ucciso a 16 anni a Capizzi (Messina) per un probabile scambio di persona - C'è forse uno scambio di persona alla base dell'assassinio di Giuseppe Di Dio, adolescente di Capizzi, in ... tg.la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giuseppe Ucciso Cos236 16