Giuseppe Di Dio ucciso per sbaglio a sedici anni Non era lui la vittima designata
Era nel posto sbagliato, al momento sbagliato. E aveva solo 16 anni Giuseppe Di Dio, colpito a morte nel centro di Capizzi, comune del messinese. Ad aprire il fuoco, nella centrale via Roma un 20enne che è stato fermato poco dopo dai carabinieri del comando provinciale di Messina. Il sedicenne ucciso frequentava l’istituto alberghiero a Troina in provincia di Enna. Morto sul colpo, mentre è ferito e in ospedale un amico, di 22 anni. Anche lui colpito per errore, secondo gli inquirenti. Coinvolti padre e fratello che hanno accompagnato il giovane nell’agguato. Stanotte i militari hanno fermato tre persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare: si tratta del ventenne, Giacomo Frasconà Filaro, e del fratello di 18 anni Mario, nonché del padre, Antonino, di 48 anni. 🔗 Leggi su Open.online
