Giuseppe Di Dio ucciso per errore a 16 anni davanti a un bar | Ha pagato colpe non sue Poteva essere una strage

Erano le 22.30 di sabato 1 novembre quando a Capizzi, piccolo centro dei Nebrodi in provincia di Messina, davanti a un bar di via Roma, un uomo è sceso da un?auto impugnando una. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giuseppe Di Dio, ucciso per errore a 16 anni davanti a un bar: «Ha pagato colpe non sue. Poteva essere una strage»

Approfondisci con queste news

Giuseppe, 16 anni, è stato ucciso "per errore", dicono i carabinieri. Aveva 16 anni, era uno studente dell'istituto alberghiero. Si trovava davanti a un bar insieme ad altri ragazzi: https://cityne.ws/ZJGrI - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe Di Dio, sedicenne modello ucciso “per sbaglio” a Capizzi. La sua vita tra studio e l’azienda di famiglia - Non sembra esserci alcun legame tra la giovanissima vittima e chi ha commesso l’agguato nel centro del paese nebroideo. Come scrive quotidiano.net

Giuseppe Di Dio, il "figlio di tutta Capizzi": chi era il sedicenne ucciso per errore davanti a un bar - Il giovane, freddato ieri a 16 anni da un colpo di pistola in un paese del messinese, frequentava la scuola alberghiera e aiutava i genitori nell'azienda agricola di famiglia. Scrive today.it

Giuseppe Di Dio, chi era il ragazzino ucciso per errore a Capizzi: studente modello all'alberghiero e figlio di agricoltori - È stato ucciso mentre si trovava con gli amici al bar a Capizzi, il suo paesino in provincia di Messina. Secondo ilmessaggero.it