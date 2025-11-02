Giuseppe Di Dio ucciso a 16 anni il killer è un ventenne | Accompagnato in auto da padre e fratello ma aveva un altro obiettivo

Leggo.it | 2 nov 2025

Ucciso a sangue freddo con un colpo d'arma da fuoco. Così è morto Giuseppe Di Dio, giovane di 16 anni di Capizzi, in provincia di Messina. La vittima era uno studente. 🔗 Leggi su Leggo.it

