Giuseppe Di Dio ucciso a 16 anni il killer è un ventenne | Accompagnato in auto da padre e fratello è sceso e ha sparato
Ucciso a sangue freddo con un colpo d'arma da fuoco. Così è morto Giuseppe Di Dio, giovane di 16 anni di Capizzi, in provincia di Messina. La vittima era uno studente. 🔗 Leggi su Leggo.it
22 ottobre 1947. A Terrasini (Palermo) viene ucciso Giuseppe Maniaci, segretario della Confederterra. Detenuto nel carcere di Porto Longone per reati comuni, si era politicizzato frequentando i dirigenti comunisti Scoccimarro e Terracini, anch'essi detenuti co - facebook.com Vai su Facebook
