Giuseppe Di Dio sedicenne modello ucciso per sbaglio a Capizzi La sua vita tra studio e l’azienda di famiglia

Messina, 2 novembre 2025 – Colpito per errore. È questa l'ipotesi che si sta facendo strada in merito all' omicidio di Giuseppe Di Dio, il sedicenne ucciso a Capizzi, nel Messinese, la notte scorsa. L'adolescente e il 22enne rimasto ferito nella stessa sparatoria si trovavano davanti a un bar nella centrale via Roma e potrebbero essere stati coinvolti in maniera accidentale. Per gli investigatori l’obiettivo dell’agguato sarebbe stato un altro. Chi è la vittima. In effetti chi conosceva Giuseppe Di Dio lo descrive come un ragazzo modello. Frequentava il terzo anno dell’ alberghiero presso l'istituto 'Ettore Majorana' a Troina (Enna) e per questo viaggiava ogni giorno per andare a scuola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giuseppe Di Dio, sedicenne modello ucciso “per sbaglio” a Capizzi. La sua vita tra studio e l’azienda di famiglia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso per sbaglio nella serata di sabato 1 novembre in via Roma a Capizzi, in provincia di Messina, da un colpo di pistola sparato nei pressi di un bar. Ferito un 22enne. È successo verso le 22.30, quando un c - facebook.com Vai su Facebook

Giuseppe ucciso così a 16 anni, davanti al bar: studente modello, una citta intera sotto shock - Una tragedia senza senso ha sconvolto la comunità di Capizzi, in provincia di Messina. Come scrive thesocialpost.it

Giuseppe Di Dio, chi era il ragazzino ucciso per errore a Capizzi: studente modello all'alberghiero e figlio di agricoltori - È stato ucciso mentre si trovava con gli amici al bar a Capizzi, il suo paesino in provincia di Messina. ilmessaggero.it scrive

Giuseppe Di Dio, ucciso per sbaglio a sedici anni. «Non era lui la vittima designata» - E aveva solo 16 anni Giuseppe Di Dio, colpito a morte nel centro di Capizzi, comune del messinese. Riporta msn.com