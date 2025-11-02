Giuseppe Di Dio morto a 16 anni davanti al bar ucciso per errore a colpi di pistola da una persona scesa dall' auto

Ilmessaggero.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Un'altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone. LA. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

