Giuseppe Di Dio morto a 16 anni davanti al bar ucciso a colpi di pistola da una persona scesa dall' auto
Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Un'altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone. LA. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
