Un ragazzo di 16 anni, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso ieri sera in via Roma a Capizzi (Messina). Un'altra persona è stata ferita. I carabinieri hanno fermato tre persone.

© Ilmessaggero.it - Giuseppe Di Dio morto a 16 anni davanti al bar, ucciso a colpi di pistola da una persona scesa dall'auto