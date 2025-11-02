Giuseppe Di Dio chi era il ragazzino ucciso per errore a Capizzi | studente modello all' alberghiero e figlio di agricoltori

Giuseppe Di Dio è morto a 16 anni «per errore». È stato ucciso mentre si trovava con gli amici al bar a Capizzi, il suo paesino nel Messinese. Giacomo Frasconà, 20. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Giuseppe Di Dio, chi era il ragazzino ucciso per errore a Capizzi: studente modello all'alberghiero e figlio di agricoltori

Approfondisci con queste news

L'aggressione nel Messinese. Giuseppe era uno studente all'alberghiero - facebook.com Vai su Facebook

Ragazzino ucciso a colpi di pistola davanti agli amici al bar, "per errore": Giuseppe Di Dio aveva 16 anni - Il giovane è stato freddato sabato sera in via Roma a Capizzi, piccolo comune in provincia di Messina. Riporta today.it

Il 16enne Giuseppe Di Dio ucciso a Messina per errore, agguato al bar: fermato 20enne con papà e fratello - Terrificante agguato in un bar a Capizzi, in provincia di Messina: ucciso il 16enne Giuseppe Di Dio, ferito un suo amico 22enne ... Si legge su virgilio.it

L’omicidio di Capizzi, chi era Giuseppe Di Dio: cordoglio e rabbia sui social - Ci sono tutti i contorni da chiarire sul tragico omicidio di Giuseppe Di Dio, avvenuto ieri in tarda serata a Capizzi in provincia di Messina. Come scrive msn.com