Giuntoli Juve l’ex dirigente bianconero può tornare subito in pista! Primi sondaggi da parte di quel club di Serie A | chi lo sta cercando
Giuntoli Juve, l’ex DS bianconero pronto al rientro: un club di prima fascia ha messo nel mirino l’artefice dello scudetto del Napoli. È rimasto libero per pochi mesi, ma il suo nome è già uno dei più caldi sul mercato dei dirigenti. Cristiano Giuntoli, dopo la conclusione della sua avventura alla Juventus la scorsa estate (con l’arrivo di Damien Comolli), potrebbe tornare subito in pista. Un importante club di Serie A, rimasto orfano del suo Direttore Sportivo dopo le dimissioni di Daniele Pradè, avrebbe infatti messo l’ex dirigente bianconero in cima alla sua lista dei desideri. Giuntoli Juve: la Fiorentina ci pensa seriamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
