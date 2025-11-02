Giuntoli Fiorentina l’ex dirigente della Juve torna subito in corsa? È tra i papabili del club viola per il post Pradè | le ultimissime

Juventusnews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuntoli Fiorentina, l’ex DS bianconero tra i candidati per il dopo Pradè: la Viola valuta il suo profilo insieme a quello di Petrachi. Un nome pesante, una suggestione che accende il mercato dirigenziale. Dopo le dimissioni di Daniele Pradè dal ruolo di Direttore Sportivo, la Fiorentina è alla ricerca di una nuova figura di riferimento per avviare un ciclo tecnico. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, la dirigenza viola sta valutando diversi profili, e tra i candidati è spuntato anche il nome di  Cristiano Giuntoli. Giuntoli Fiorentina: un profilo da Scudetto. L’ex dirigente della  Juventus, che ha lasciato il club bianconero in estate dopo l’arrivo di Comolli, è attualmente libero e rappresenta un profilo di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

giuntoli fiorentina l8217ex dirigente della juve torna subito in corsa 200 tra i papabili del club viola per il post prad232 le ultimissime

© Juventusnews24.com - Giuntoli Fiorentina, l’ex dirigente della Juve torna subito in corsa? È tra i papabili del club viola per il post Pradè: le ultimissime

Contenuti che potrebbero interessarti

Fiorentina, tutte le ipotesi per il futuro: Giuntoli o Petrachi per il dopo Pradé e spunta un clamoroso ritorno se salta Pioli... - Prima la partita da “vita o morte” contro il Lecce, parafrasando le parole dell'ormai ex direttore sportivo Daniele Pradé che, probabilmente già meditando nella pancia di San Siro dopo lo 0- Si legge su msn.com

Giuntoli e il possibile addio alla Juve: la reazione del dt e perché Elkann potrebbe salutarlo - A marzo fu l’ad di Exor a decidere di allontanare l’allenatore per evitare che la stagione si trascinasse in una lunga agonia. Come scrive corrieredellosport.it

Giuntoli lascia la Juventus? Il dirigente potrebbe salutare dopo due stagioni: la situazione e il bilancio - I vertici del club bianconero, infatti, stanno riflettendo sulla posizione del direttore tecnico ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Giuntoli Fiorentina L8217ex Dirigente