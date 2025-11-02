Giuntoli Fiorentina l’ex dirigente della Juve torna subito in corsa? È tra i papabili del club viola per il post Pradè | le ultimissime

Giuntoli Fiorentina, l’ex DS bianconero tra i candidati per il dopo Pradè: la Viola valuta il suo profilo insieme a quello di Petrachi. Un nome pesante, una suggestione che accende il mercato dirigenziale. Dopo le dimissioni di Daniele Pradè dal ruolo di Direttore Sportivo, la Fiorentina è alla ricerca di una nuova figura di riferimento per avviare un ciclo tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza viola sta valutando diversi profili, e tra i candidati è spuntato anche il nome di Cristiano Giuntoli. Giuntoli Fiorentina: un profilo da Scudetto. L’ex dirigente della Juventus, che ha lasciato il club bianconero in estate dopo l’arrivo di Comolli, è attualmente libero e rappresenta un profilo di altissimo livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

