Giuly | Il gol al Milan il miglior ricordo in Italia Sono rimasto legato alla gente di Roma
Nella stagione 20072008, Ludovic Giuly ha vestito la maglia della Roma, realizzando uno dei suoi gol italiani proprio contro il Milan, prossimo avversario dei giallorossi. Questo ricordo è stato il punto di partenza dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “ Quel gol al Milan è il ricordo più bello che ho in Italia. Ricordo anche l’azione: Vucinic prova a sfondare, si crea una mischia e la palla capita a me. Mi coordino e in mezza girata infilo il portiere. Quel gol è stato anche decisivo per la vittoria”. Durante la sua avventura nella Capitale, sulla panchina giallorosso sedeva Luciano Spalletti: “Fu lui a volermi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
