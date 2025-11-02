Giuly | Il gol al Milan il miglior ricordo in Italia Sono rimasto legato alla gente di Roma

Sololaroma.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stagione 20072008, Ludovic Giuly ha vestito la maglia della Roma, realizzando uno dei suoi gol italiani proprio contro il Milan, prossimo avversario dei giallorossi. Questo ricordo è stato il punto di partenza dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “ Quel gol al Milan è il ricordo più bello che ho in Italia. Ricordo anche l’azione: Vucinic prova a sfondare, si crea una mischia e la palla capita a me. Mi coordino e in mezza girata infilo il portiere. Quel gol è stato anche decisivo per la vittoria”. Durante la sua avventura nella Capitale, sulla panchina giallorosso sedeva Luciano Spalletti: “Fu lui a volermi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

giuly il gol al milan il miglior ricordo in italia sono rimasto legato alla gente di roma

© Sololaroma.it - Giuly: “Il gol al Milan il miglior ricordo in Italia. Sono rimasto legato alla gente di Roma”

Altre letture consigliate

giuly gol milan migliorAtalanta-Milan 1-1: video, gol e highlights - La squadra di Allegri vede allontanarsi la vetta della classifica in virtù del successo del Napoli e del pari di Bergamo contro l’Atalanta. Segnala sport.sky.it

Leao, gol falliti e atteggiamento superficiale: i tifosi del Milan furiosi sui social - Dopo l’infortunio al polpaccio rimediato il 17 agosto, subito dopo aver segnato il primo gol stagionale del Milan contro il Bari in Coppa ... Da corrieredellosport.it

Milan, Allegri: "Freniamo l'entusiasmo, serve equilibrio. Meravigliato per Jashari. Gimenez? Il centravanti deve fare gol" - Dopo le buone prestazioni messe in scena nella tournée asiatica, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato in Europa e contro il Leeds, nella prima delle due amichevoli in due giorni, è arrivato un ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Giuly Gol Milan Miglior