Giuliacci | Autunno nostalgico Ecco quando arriva il freddo
L'autunno tornerà presto nella sua dimensione più tipica. Ecco le previsioni meteo di domenica 2 novembre e dei giorni a venire del colonnello Mario Giuliacci. Un autunno dal sapore “nostalgico” quello del 2025, spiega l'esperto, dopo anni in cui l'anticiclone africano ha dominato la scena a novembre portando temperature sopra la media e scarsa piovosità, quest'anno l'Italia sembra ritrovare le caratteristiche tipiche della stagione autunnale. Cosa ci aspetta nelle prossime due settimane? Prima fase: venti umidi e mit i - Tra il 2 e il 4 novembre, l'Italia sarà interessata da venti atlantici di origine subtropicale, quindi umidi ma relativamente miti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Scopri altri approfondimenti
COME SARA' NOVEMBRE 2025? Articolo: Mario Giuliacci IN TEORIA, "DOVREBBE" ESSERE IL MESE PIU’ PIOVOSO DELL’AUTUNNO, che a sua volta è la stagione più piovosa dell’anno. QUALI PROSPETTIVE PER NOVEMBRE 2025? Innanzitutto, ci affidi - facebook.com Vai su Facebook
MeteoGiuliacci: "Temperature in rialzo". Quando arriva l'estate di San Martino - La prossima settimana assisteremo al ritorno dell’alta pressione e, in anticipo, a una sorta di Estate di San Martino. Scrive iltempo.it
Meteo, l'annuncio di Giuliacci: "Autunno in arrivo con piogge e temporali". La previsione - A dare una risposta al quesito sul meteo è Mario Giuliacci, apparso in un video sul proprio canale YouTube: “Ci aspetta un tempo decisamente autunnale, con ... Riporta iltempo.it