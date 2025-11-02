Giuli alla presentazione di Libri insieme Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza

ROMA – Giovedì 6 novembre, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del libro “Libri insieme. Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza” di Chiara Faggiolani. E’ previsto nell’occasione un indirizzo di saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. Interviene il ministro della cultura, Alessandro Giuli (foto). L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Giuli alla presentazione di “Libri insieme. Viaggio nelle nuove comunità della conoscenza”

