Giovanni scomparso nel 2017 adesso la notizia sul padre | L’abbiamo appena saputo terribile

Una strada di campagna, un pomeriggio qualunque, si è trasformata in un teatro di tragedia, portando ulteriore dolore a una famiglia già segnata da anni di strazio e incertezza. A Monopoli si piange la scomparsa di Piero Longo, un uomo di 60 anni molto conosciuto in città, deceduto in seguito a un incidente stradale mortale avvenuto lungo una provinciale che collega la località a Castellana. La morte improvvisa di Longo ha scosso profondamente l’intera comunità, poiché il suo nome era tristemente legato a una lunga e dolorosa attesa: quella per il figlio Giovanni Longo, scomparso nel nulla nel lontano 2017. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giovanni scomparso nel 2017, adesso la notizia sul padre: “L’abbiamo appena saputo, terribile”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso, all'età di 84 anni, Giovanni Galeone In azzurro tra il 1997 e il 1998, l'ex tecnico nativo proprio di Napoli è stato mentore di allenatori importanti come Max Allegri e Gian Piero Gasperini che, tra l'altro, stasera si sfidera - facebook.com Vai su Facebook

Giovanni è scomparso dopo essere entrato nel pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria di Palermo ed è stato ritrovato senza vita, dieci giorni dopo, in un locale tecnico della struttura. Con @gaetanopecoraro abbiamo provato a capire cosa può essere suc - X Vai su X

Incidente mortale sulla Monopoli-Castellana: chi è Piero Longo, padre di Giovanni scomparso nel nulla nel 2017 - Monopoli piange Piero Longo, 60 anni, molto conosciuto in città, morto dopo un incidente avvenuto lungo una provinciale. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Scomparso e trovato morto in ospedale, il figlio di Giovanni: “Possibile nessuno abbia cercato in quella stanza?” - it parla il figlio dell'uomo ritrovato senza vita nello stesso ospedale dove era scomparso 10 giorni prima: la famiglia vuole delle risposte ... Si legge su fanpage.it