Giovanni Galeone si è spento a 84 anni presto l’estremo saluto al maestro di Allegri Giampaolo e Gasperini – FOTO

di Dario Bartolucci Giovanni Galeone, il grande allenatore del calcio italiano, ha lasciato un segno indelebile in panchina tra Serie A e B. Il calcio italiano perde una delle sue figure più carismatiche e influenti: Giovanni Galeone è morto all’età di 84 anni. Ex calciatore e allenatore, è stato protagonista di una carriera lunga e appassionata che lo ha visto sedere su numerose panchine tra Serie A e Serie B, lasciando un’impronta profonda nel modo di intendere e interpretare il gioco. Nato a Napoli nel 1941, Galeone ha legato il suo nome a società come Udinese, Pescara e Napoli, distinguendosi per un calcio coraggioso, propositivo e lontano dagli schemi difensivisti che dominavano l’Italia degli anni Ottanta e Novanta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giovanni Galeone si è spento a 84 anni, presto l’estremo saluto al maestro di Allegri, Giampaolo e Gasperini – FOTO

Leggi anche questi approfondimenti

Udinese Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del suo ex giocatore ed ex allenatore Giovanni Galeone. Figura iconica del calcio italiano e della storia bianconera. Ciao, mister - X Vai su X

Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. Ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, 2 con il Pescara, una con l'Udinese e una con il Perugia. Aveva 84 anni - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nel mondo del calcio italiano: si è spento a 84 anni Giovanni Galeone. E’ stato mentore tra gli alti di Allegri e Gasperini - Storico allenatore e mentore di grandi tecnici come Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini Giovanni Galeone si è spento all’età di 84 anni. Lo riporta calcionews24.com

Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. Ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, 2 con il Pescara, una con l'Udinese e una con il Perugia. Aveva 84 anni - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Da msn.com

Lutto nel calcio, è morto Giovanni Galeone: l’ex allenatore aveva 84 anni - Giovanni Galeone, l’ex tecnico di Pescara, Udinese, Perugia e Napoli si è spento oggi a Udine, all'ospedale Santa Maria della Misercordia, all'età di 84 anni. tg24.sky.it scrive