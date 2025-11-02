Giovanni Galeone morto l' ex allenatore del Napoli E' stato il mentore di Allegri e Gasperini Aveva 84 anni

È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Aveva 84 anni. Nella sua carriera ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, due con il Pescara, una con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. E' stato il mentore di Allegri e Gasperini. Aveva 84 anni

AS Roma Gasperini contro Allegri, sfida tra titani Nessuno come loro per panchine in Serie A. Max il più affrontato da Gian Piero, che però non vince da quattro anni. Entrambi sono "figliocci" di Galeone" (GETTY IMAGES) ( Lorenzo Latini ) IL ROMANISTA A Pe - facebook.com Vai su Facebook

