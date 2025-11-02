Giovanni Galeone morto l' ex allenatore del Napoli E' stato il mentore di Allegri e Gasperini Aveva 84 anni

Ilmessaggero.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Aveva 84 anni. Nella sua carriera ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, due con il Pescara, una con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

giovanni galeone morto l ex allenatore del napoli e stato il mentore di allegri e gasperini aveva 84 anni

© Ilmessaggero.it - Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. E' stato il mentore di Allegri e Gasperini. Aveva 84 anni

Scopri altri approfondimenti

giovanni galeone morto exGiovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli. E' stato il mentore di Allegri e Gasperini. Aveva 84 anni - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Si legge su ilmessaggero.it

È morto Giovanni Galeone, addio all'ex allenatore del Napoli - È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Segnala ilmattino.it

Galeone: "Con Rabiot il centrocampo del Milan è il più forte assieme a quello del Napoli" - Giovanni Galeone, ex allenatore dell'Udinese, parla al Messaggero Veneto in vista della prossima gara contro il Milan, a cui riconosce un gran mercato nel reparto intermedio: "Premesso che Allegri ... Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Giovanni Galeone Morto Ex