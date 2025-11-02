Giovanni Galeone morto l' ex allenatore del Napoli | è stato il mentore di Allegri e Gasperini Aveva 84 anni

È morto Giovanni Galeone: ex calciatore e allenatore del Napoli dal 1997 al 1998. Aveva 84 anni. Nella sua carriera ha ottenuto 4 promozioni in Serie A, due con il Pescara, una con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Giovanni Galeone, morto l'ex allenatore del Napoli: è stato il mentore di Allegri e Gasperini. Aveva 84 anni

