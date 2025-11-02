Giovanni Galeone | morto a 84 anni lo storico allenatore di Napoli Udinese e Pescara

Il calcio italiano è in lutto per la morte di Giovanni Galeone, storico ex allenatore di Pescara, Udinese e Napoli. Si è spento all’età di 84 anni, intorno all’ora di pranzo, nell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” del capoluogo friulano dove era ricoverato. A darne notizia il Napoli con un post sui suoi canali social ufficiali. “Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998”, si legge nel tweet del club azzurro.  Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998. 🔗 Leggi su Lapresse.it

