Giovanni Galeone è morto addio al ‘Profeta’ dell’Adriatico che allenò Pescara e Udinese

Roma, 2 novembre 2025 – Addio a Giovanni Galeone, bandiera indiscussa del Pescara. L'ex centrocampista e allenatore è morto all’età 84 anni. Pur senza grandi trofei, Galeone è stato capace di scolpire il suo nome nell'immaginario collettivo del calcio italiano, guadagnandosi i soprannomi di 'Il Marinaio ' e, l'ancor più evocativo, 'Il Profeta'. Nato a Napoli, ma cresciuto con l'orizzonte marittimo di Trieste (dove si trasferì con la famiglia da giovane) e Pescara negli occhi, il suo verbo calcistico si traduceva in un'unica, inconfondibile dottrina: il 4-3-3, un gioco offensivo, a zona, dove il possesso palla era funzionale ad attaccare e non a "annoiare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovanni Galeone è morto, addio al ‘Profeta’ dell’Adriatico che allenò Pescara e Udinese

