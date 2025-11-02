Giovanni Galeone 155 panchine in Serie A | morto a 84 anni il maestro di Gasperini e Allegri

È morto a 84 anni Giovanni Galeone, uno degli allenatori più colti e riconoscibili del calcio italiano, punto di riferimento per una generazione di tecnici cresciuti nel segno del gioco offensivo e dell’idea che il calcio dovesse essere anche estetica, non solo risultato. In carriera ha collezionato 155 panchine in Serie A, guidando squadre come Udinese, Pescara e Napoli, lasciando un’impronta tattica che ha influenzato profondamente il calcio degli ultimi decenni. La notizia della scomparsa arriva proprio nel giorno in cui due dei suoi allievi più illustri, Gasperini e Allegri, si sfideranno in Milan-Roma, quasi a suggellare il passaggio di un testimone simbolico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giovanni Galeone, 155 panchine in Serie A: morto a 84 anni il maestro di Gasperini e Allegri

