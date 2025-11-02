Da alcuni anni l’assicuratore cesenate Oreste Lungarini, insieme ai figli Daniele e Ivan, ha istituito una fondazione a scopo benefico: la Lungarini Foundation. Nelle sue parole, si tratta di un modo per "restituire al territorio un po’ del bene e della fortuna ricevuti, sentendosi parte di una comunità che ascolta e accoglie i bisogni dei più fragili". L’obiettivo è quello di raccogliere fondi fino a fine dicembre per poi rendere pubblici, a gennaio 2026, i risultati raggiunti. "Nel 2024 - racconta Lungarini -, abbiamo sostenuto il laboratorio Convivium dell’associazione Amici di Casa Insieme per anziani affetti da Alzheimer, nel 2023 invece abbiamo aiutato diverse famiglie colpite dai disastri dell’alluvione e organizzato eventi dedicati a famiglie e bambini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani donne in difficoltà: "Le aiutiamo a rifiorire con la psicoterapia"