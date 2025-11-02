Restano in carcere i sette giovani componenti del clan multietnico accusato di aver rapito e torturato un 20enne tunisino. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Gli indagati, difesi dall’avvocato Giuliano Giordani, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nonostante la difesa abbia presentato un’istanza per ottenere la scarcerazione o una misura alternativa, il giudice ha confermato per tutti la permanenza in cella. Gli arrestati sono quattro tunisini, un fermano, un giovane di Torre San Patrizio e un bengalese, di età compresa tra i 18 e i 28 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovane rapito e torturato, restano in carcere i sette componenti del clan