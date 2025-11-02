Giovane | Felice per il gol ma dispiaciuto per la sconfitta Bastoni e l’Inter sono di livello mondiale
Inter News 24 Giovane, centravanti brasiliano del Verona a Sport Mediaset: «Serve una vittoria per sbloccarci, il gruppo è bellissimo». Autore del momentaneo pareggio dell’Hellas Verona contro l’Inter, l’attaccante brasiliano Giovane ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset la prestazione personale e quella della squadra, uscita sconfitta 2-1 al Bentegodi. Il classe 2003, arrivato in estate dal Corinthians, ha raccontato le sue sensazioni dopo la gara: «Il calcio è così, ma l’importante è lavorare durante la settimana, perché già la partita contro il Lecce sarà molto importante. La sfida contro l’Inter è già il passato. 🔗 Leggi su Internews24.com
