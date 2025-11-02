Giovane dopo Verona Inter | Il gol mi dà fiducia purtroppo abbiamo perso ma…

Inter News 24 Giovane dopo Verona Inter: «Il gol mi dà fiducia, purtroppo abbiamo perso ma.». Le parole dell’attaccante degli scaligeri. Una gioia personale in una giornata amara per l’Hellas Verona. L’attaccante brasiliano Giovane Santana do Nascimento, autore del gol del momentaneo pareggio contro l’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine del match perso 2-1 al Bentegodi. Il giovane attaccante si è detto “molto felice” per la rete personale, un gol che cercava insistentemente, ma ha subito espresso il suo rammarico per la sconfitta della squadra. Nonostante il KO contro la squadra di Cristian Chivu, Giovane vuole guardare avanti: ha sottolineato come il gol gli dia molta fiducia per il futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giovane dopo Verona Inter: «Il gol mi dà fiducia, purtroppo abbiamo perso ma…»

Approfondisci con queste news

MORTALE INVESTIMENTO SULLA STATALE 16 A PALESE: UN GIOVANE PERDE LA VITA, UN FERITO IN OSPEDALE Dramma all’alba sulla statale 16, in direzione nord, all’altezza di Bari-Palese. Un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato inv - facebook.com Vai su Facebook

Giovane segna ed esulta, l'Inter non ci sta: scintille con Acerbi e Kolarov! - Dopo la rete dell'attaccante brasiliano, si accende la sfida tra il Verona e i nerazzurri: polemiche dalla panchina, cosa è successo ... Da tuttosport.com

Tensione dopo il gol di Giovane durante Verona-Inter: cosa è successo - Inter dopo il gol ed esultanza di Giovane: l'episodio con Kolarov e Acerbi coinvolti ... Secondo gianlucadimarzio.com

Verona-Inter, parapiglia al gol: scatta Acerbi, Zanetti chiede scusa, la profezia di Chivu - Inter: Orban provoca la panchina nerazzurra, si scatena una mini rissa e alla fine il tecnico dell'Hellas deve calmare tutti ... Scrive sport.virgilio.it