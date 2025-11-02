Inter News 24 L’attaccante dell’Hellas Verona, Giovane, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro l’Inter. Intervenuto nel corso del postpartita di Verona Inter, Giovane ha commentato così la sconfitta rimediata nel 10° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. EMOZIONI – « Sono contento e felice per il primo gol, peccato aver preso gol all’ultimo minuto. Questo è un peccato ma sono felice per il primo gol ». COSA MI HA DETTO CHIVU? – « Mi ha fatto i complimenti per il gol e per la partita. Sono arrivato da 4 mesi in Italia, in Brasile sono stato senza giocare per 8 mesi, in Italia poi non è facile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Giovane a Dazn: «Peccato aver perso ma sono felice per il mio primo gol. Ringrazio Chivu, vi svelo cosa mi ha detto»