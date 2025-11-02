Giovane a Dazn | Peccato aver perso ma sono felice per il mio primo gol Ringrazio Chivu vi svelo cosa mi ha detto

Internews24.com | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’attaccante dell’Hellas Verona, Giovane, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro l’Inter. Intervenuto nel corso del postpartita di  Verona Inter,  Giovane  ha commentato così la sconfitta rimediata nel  10° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di  Dazn. EMOZIONI – « Sono contento e felice per il primo gol, peccato aver preso gol all’ultimo minuto. Questo è un peccato ma sono felice per il primo gol ». COSA MI HA DETTO CHIVU? – « Mi ha fatto i complimenti per il gol e per la partita. Sono arrivato da 4 mesi in Italia, in Brasile sono stato senza giocare per 8 mesi, in Italia poi non è facile. 🔗 Leggi su Internews24.com

giovane a dazn peccato aver perso ma sono felice per il mio primo gol ringrazio chivu vi svelo cosa mi ha detto

© Internews24.com - Giovane a Dazn: «Peccato aver perso ma sono felice per il mio primo gol. Ringrazio Chivu, vi svelo cosa mi ha detto»

Approfondisci con queste news

giovane dazn peccato averHellas Verona, Giovane a DAZN : "Felice di aver fatto il primo gol contro l'Inter. Ecco cosa mi ha detto Chivu" - "Sono molto felice del primo gol, arrivato contro una grande squadra come l'Inter". Lo riporta msn.com

Giovane: “Contento per il primo gol in Serie A. Chivu dopo la partita mi ha detto…” - Le parole di Giovane ai microfoni di Dazn al termine di Verona- Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Giovane Dazn Peccato Aver