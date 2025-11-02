Giorno dei morti Papa Leone XIV | Molti luoghi ci parlano di coloro che abbiamo amato
Papa Leone XIV ha celebrato la messa della domenica al Cimitero Monumentale del Verano a Roma per commemorare i defunti nel giorno dei morti. Al suo arrivo il Pontefice ha deposto un mazzo di rose bianche su una tomba. “Molti luoghi, persino il profumo delle nostre case, ci parlano di coloro che abbiamo amato e che ci hanno preceduto, mantenendo vivo il loro ricordo”, ha detto Prevost nella sua omelia pronunciata davanti a circa duemila fedeli. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
