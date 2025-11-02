Giorno dei Defunti | traffico a Brignano ma senza parcheggiatori abusivi

Traffico solo in tarda mattinata e nessuna segnalazione circa i parcheggiatori abusivi, oggi, 2 novembre, presso il cimitero di Brignano. Nel giorno dedicato ai Defunti, infatti, un notevole dispiegamento di forze dell'ordine ha pattugliato l'area, garantendo la sicurezza degli automobilisti che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

