Giorno dei Defunti | traffico a Brignano ma senza parcheggiatori abusivi
Traffico solo in tarda mattinata e nessuna segnalazione circa i parcheggiatori abusivi, oggi, 2 novembre, presso il cimitero di Brignano. Nel giorno dedicato ai Defunti, infatti, un notevole dispiegamento di forze dell'ordine ha pattugliato l'area, garantendo la sicurezza degli automobilisti che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
