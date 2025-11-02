Giorno dei defunti il pellegrinaggio I riti religiosi con il vescovo in Duomo

Proseguono i pellegrinaggi sulla tomba dei propri cari defunti in questa domenica 2 novembre. Oggi la Santa Messa in compagnia del Vescovo Migliavacca si svolgerà nel piazzale del cimitero di Arezzo alle 10, mentre in Cattedrale la Commemorazione sarà invece alle 18. Il pellegrinaggio sulla tomba dei propri cari porterà inevitabili rallentamenti intorno al cimitero urbano, con la viabilità già messa a dura prova dalle chiusure imposte dalla Fiera Antiquaria. Stamani alle 9:30 ci sarà anche la deposizione della corona d’alloro al Riquadro Militare del cimitero urbano. A seguire Santa Messa officiata appunto dal Vescovo Mons. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giorno dei defunti, il pellegrinaggio. I riti religiosi con il vescovo in Duomo

