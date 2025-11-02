Giornata Open Day a Milano | Scopri il Fascino del Mondo della Moda
Non lasciarti sfuggire l'opportunità di scoprire il mondo della moda durante l'Open Day a Milano! Unisciti a noi per un'esperienza unica, dove potrai esplorare le ultime tendenze, incontrare esperti del settore e partecipare a workshop esclusivi. Non mancare! su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
New Dental. Bryan Todd · Bailando Contigo (Dancing With You) (Instrumental). Open Day di Odontoiatria Pediatrica – Sabato 8 Novembre Una giornata dedicata ai più piccoli, per imparare l’importanza del sorriso divertendosi! Durante l’Open Day i nostri s - facebook.com Vai su Facebook
Campagna antinfluenzale 2025: domani open day all’ASST Ovest Milanese - L’ASST Ovest Milanese propone una giornata dedicata alle vaccinazioni antinfluenzali, alle quali sono affiancate, in base alle fasce d’età e alle indicazio ... Riporta settenews.it
Mangiagalli, open day: «Il bello di partorire nella culla di Milano». Appuntamento per le donne al terzo trimestre di gravidanza - Ogni gravidanza è una storia unica e non c’è attesa più dolce ... milano.corriere.it scrive
Saronno, l’Open Day di CMB per il nuovo quartiere Milano Nord nell’ex Pozzi Ginori - Sono tantissimi i cittadini che, con le associazioni del territorio, hanno preso parte oggi all’Open Day ... Riporta affaritaliani.it