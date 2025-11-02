Giornata no Casette Verdini ko Esulta il Castel di Lama

Casette Verdini 0 Castel di Lama 2: Carnevali, Donnari, Ferri, Tidiane, Trinetta (21’ st Tarquini), Morettini (21’ st Pagliari), Delfino, Cingolani (21’ st Isaku), Luciani (8’ p.t. Blunno), Ulivello, Del Brutto (45’ st Nicolella). All. Lattanzi. CASTEL DI LAMA: Luzi, Hoxholli, Voltattorni, Pietrucci, Mancini, Raschioni, Calvaresi (30’ st Maamri), Maoloni, Senghor (25’ st Natalini), Kane (30’ st Palatroni), Leoni (25’ st Lalaj). All. Oresti. Arbitro: Campoli di Ancona. Reti: 9’ st Calvaresi, 16’ rig. Senghor. Parte forte il Casette Verdini che colpisce la traversa (10’) con Del Brutto, gli ospiti sono pericolosi con Leoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

