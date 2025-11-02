Giornata no Casette Verdini ko Esulta il Castel di Lama
Casette Verdini 0 Castel di Lama 2: Carnevali, Donnari, Ferri, Tidiane, Trinetta (21’ st Tarquini), Morettini (21’ st Pagliari), Delfino, Cingolani (21’ st Isaku), Luciani (8’ p.t. Blunno), Ulivello, Del Brutto (45’ st Nicolella). All. Lattanzi. CASTEL DI LAMA: Luzi, Hoxholli, Voltattorni, Pietrucci, Mancini, Raschioni, Calvaresi (30’ st Maamri), Maoloni, Senghor (25’ st Natalini), Kane (30’ st Palatroni), Leoni (25’ st Lalaj). All. Oresti. Arbitro: Campoli di Ancona. Reti: 9’ st Calvaresi, 16’ rig. Senghor. Parte forte il Casette Verdini che colpisce la traversa (10’) con Del Brutto, gli ospiti sono pericolosi con Leoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Festa di Santa Teresa a Concesa di Trezzo sull'Adda! Non mancare a una giornata ricca di eventi per tutta la famiglia! ? Quando: Domenica 19 Ottobre 2025 ? Orario: Dalle 11:00 alle 20:00 Cosa succede? Ore 11:00: Inaugurazione delle Casette dei - facebook.com Vai su Facebook
Casette Verdini conquista i playoff battendo Porto Sant’Elpidio - Doello, Cerquozzi, Smerilli (24’ st Del Rosso), Tiago Vallasciani (10’ st Magliulo), Capiato (10’ st Bracalente), Trombetta, Macchini, Islami, Zira (10’ st ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Casette Verdini sfida Azzurra Colli in semifinale playoff con diverse assenze - "A casa dell’Azzurra Colli ci attende una gara complicata a cui ci presentiamo con diverse assenze". Lo riporta ilrestodelcarlino.it