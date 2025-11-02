Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate | le voci dei giovani carabinieri di Sondrio

Sondriotoday.it | 2 nov 2025

Il 4 novembre si celebra la Giornata dellUnità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che affonda le sue radici nella storia del Paese. Nello spot istituzionale realizzato dal Ministero della Difesa, l’attenzione è puntata su “Una Forza che ogni giorno compie gesti straordinari per farci. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

