Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate le cerimonie a Fossacesia

In occasione della Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, il Comune di Fossacesia organizza una cerimonia commemorativa per rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la patria e per la pace.Le celebrazioni si terranno martedì 4 novembre: alle ore 10:30 è prevista. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altre letture consigliate

Domani è la Giornata Mondiale dell’Ictus Cerebrale, ne parliamo con un insigne specialista, è con noi il dott. Vincenzo Inchingolo Responsabile della Stroke Unit UOC di Neurologia di Casa Sollievo della Sofferenza. - facebook.com Vai su Facebook

Unità Nazionale e Forze Armate: martedì a Benevento la consegna di tredici onorificenze al Merito - Il prossimo 4 novembre ricorre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, una ricorrenza che rappresenta un momento di riflessione e memoria per onorare il sacrificio di tutti i caduti e p ... Secondo ntr24.tv

Commemorazione dei Caduti e Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Il programma delle celebrazioni del 2 e 4 novembre a Ravenna - Domenica 2 e martedì 4 novembre, nel territorio del comune di Ravenna, si svolgeranno le celebrazioni in occasione della commemorazione dei Caduti in ... Si legge su ravennanotizie.it

A Trapani si celebra il 4 Novembre: Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - Si celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, ricorrenza che ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale e l ... Si legge su tp24.it