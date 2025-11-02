Giornata dell' Unità nazionale e delle forze armate la cerimonia in programma a Latina

Latina si prepara a celebrare il 4 novembre, Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle forze armate. La cerimonia è organizzata dalla prefettura in collaborazione con il Comune, con la 4° brigata telecomunicazioni dell’Aeronautica militare di Borgo Piave e il comando artiglieria controaerei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

