Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate | la cerimonia a Benevento

Il prossimo 4 novembre ricorre la giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate la cui celebrazione rappresenta un momento per ricordare il sacrificio di tutti i caduti e per esprimere il doveroso riconoscimento alle Forze Armate per il quotidiano impegno nella difesa delle istituzioni democratiche. La tradizionale cerimonia commemorativa avrà inizio alle ore 10:30 in Piazza Castello con lo schieramento del picchetto d'onore. Il Prefetto, insieme al Comandante Provinciale Carabinieri di Benevento, al Sindaco di Benevento ed al Presidente della Provincia, deporrà una corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti, dando successivamente lettura del messaggio del Capo dello Stato.

