Giornata dei defunti Trantino rende omaggio ai cittadini illustri e ai migranti al cimitero di via Acquicella

Cataniatoday.it | 2 nov 2025

In occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei defunti, il sindaco Enrico Trantino si è recato al cimitero monumentale di via Acquicella per condividere con i cittadini catanesi il ricordo dei propri cari. Il primo cittadino ha voluto rendere omaggio, in primo luogo, alla tomba di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

