Giornata amara per Allegri | i cavalli della sua Alma Racing deludono a Capannelle
Mentre in Serie A tutti i tifosi stanno aspettando con trepidazione il match di stasera tra Milan e Roma, arriva una delusione per Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
