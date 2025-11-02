Giorgia ha inciso La cura per me con Blanco autore del brano
Grazie all’ultimo Festival di Sanremo, abbiamo apprezzato La cura per me, la canzone portata in gara da Giorgia, che si è poi piazzata sesta nella classifica finale. Il brano ha avuto un grande successo nei mesi successivi, ma ora tornerà in una nuova veste. La cantante romana, infatti, ne ha inciso una versione a due voci insieme all’autore del pezzo: Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco. Il duetto tra Giorgia e Blanco sarà contenuto nell’album “G”. Del cantautore bresciano, e del testo da lui donatole, in passato aveva detto: «Quando ho sentito il brano spaccava. Perché è arrivato questo demo, diverso dalla versione finale, non c’era lo special, l’inciso non era così, lui lo cantava disperato quasi gridando con il suo stile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
