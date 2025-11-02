Palazzo Sidera di Forlì è stato premiato a Parigi. La nuova sede della cooperativa Cia-Conad è stata infatti protagonista ai prestigiosi Dna Paris Design Awards 2025, dove è risultata vincitrice assoluta nella categoria ‘Edifici commerciali e uffici’. La cerimonia di consegna si è svolta all’Espace Nyemeyer, celebre sede espositiva della capitale francese. Erano presenti, per ricevere il premio, Filippo Tisselli e Cinzia Mondello di Tissellistudioarchitetti, lo studio che ha firmato il progetto del palazzo, e Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, a cui la cooperativa Cia-Conad è associata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gioiello dell’architettura. A Parigi il 13° riconoscimento a Palazzo Sidera di Cia-Conad