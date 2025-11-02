Gioiello dell’architettura A Parigi il 13° riconoscimento a Palazzo Sidera di Cia-Conad
Palazzo Sidera di Forlì è stato premiato a Parigi. La nuova sede della cooperativa Cia-Conad è stata infatti protagonista ai prestigiosi Dna Paris Design Awards 2025, dove è risultata vincitrice assoluta nella categoria ‘Edifici commerciali e uffici’. La cerimonia di consegna si è svolta all’Espace Nyemeyer, celebre sede espositiva della capitale francese. Erano presenti, per ricevere il premio, Filippo Tisselli e Cinzia Mondello di Tissellistudioarchitetti, lo studio che ha firmato il progetto del palazzo, e Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, a cui la cooperativa Cia-Conad è associata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
A monte di Champoluc, a oltre 1800 metri di altitudine si trova il villaggio Mascognaz, un gioiello da visitare per la particolare architettura Walser. La Cappella di San Grato, qui, offre una vista mozzafiato sulle imponenti cime alpine circostanti e la sua architettu Vai su Facebook
Alta gioielleria e borse-gioiello da Buccellati a Parigi - Buccellati presenta le sue borse preziose a Parigi nell'ambito delle presentazioni di alta gioielleria. Secondo ansa.it