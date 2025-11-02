Giocattoli pericolosi marsupi con marchi contraffatti e lavoratore in nero | sequestri e denunce in un negozio
Oltre 400 giocattoli ritenuti non sicuri sono stati posti sotto sequestro. Trovati - e pure questi sequestrati - una cinquantina di marsupi con marchi, di note griffe, contraffatti. Fra gli scaffali, occupandosi della sistemazione dei prodotti nonché della vendita, c'era inoltre un lavoratore "in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
### Bari - HALLOWEEN, SEQUESTRATI GIOCATTOLI E MASCHERE DAI NAS IN TRE NEGOZI: “PERICOLOSI PER I BAMBINI”... || #murgia24 #bari - facebook.com Vai su Facebook
? Lecco, Babbi Natale e gnomi pericolosi: sequestrati oltre mille giocattoli dlvr.it/TNzsgH #Lecco #BabboNatale #Giocattoli #Sicurezza #Halloween - X Vai su X
Giocattoli pericolosi. Sequestrati dalla finanza più di 24mila articoli - Sono quelli che ha scoperto la Guardia di finanza di Prato nell’ambito di un’operazione – chiamata Mercato sommerso – incentrata sull’individuazione di ... Secondo lanazione.it
Porto Canale, sequestrati oltre 2mila giocattoli contraffatti e pericolosi - Oltre 2mila giocattoli contraffatti sono stati sequestrati a Porto Canale dai funzionari dell’Ufficio Dogane di Cagliari assieme ai finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari. Secondo unionesarda.it
Roma, sequestrati giocattoli cinesi pericolosi - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Riporta video.sky.it