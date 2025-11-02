Ginnastica artistica Italia quinta con le juniores a Combs la Ville | cadute dolorose alla trave ora i Mondiali
L’Italia ha scelto il sempre prestigioso Torneo Internazionale di Combs la Ville come tappa di avvicinamento ai Mondiali juniores di ginnastica artistica, che si disputeranno tra tre settimane a Manila (Filippine). La nostra Nazionale, guidata sulle pedane francesi da Paolo Bucci, ha chiuso la gara a squadre al quinto posto con il punteggio di 96.130. Il team event è stato vinto dalla Francia di Elena Colas, Maiana Prat e Lola Chassat (107.530), davanti agli USA (100.698 per Kylie Smith, Kaylee Sath e Trinity Wood) e a Francia 2 (99.732 per Perla Denechere, Jordane Bayer e Caly Chayani), quarta piazza per il Canada di Alia Mckinley, Nikita Theodat ed Emily Kim (97. 🔗 Leggi su Oasport.it
