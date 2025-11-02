Ginnastica artistica Italia quinta con le juniores a Combs la Ville | cadute dolorose alla trave ora i Mondiali

Oasport.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha scelto il sempre prestigioso Torneo Internazionale di Combs la Ville come tappa di avvicinamento ai Mondiali juniores di ginnastica artistica, che si disputeranno tra tre settimane a Manila (Filippine). La nostra Nazionale, guidata sulle pedane francesi da Paolo Bucci, ha chiuso la gara a squadre al quinto posto con il punteggio di 96.130. Il team event è stato vinto dalla Francia di Elena Colas, Maiana Prat e Lola Chassat (107.530), davanti agli USA (100.698 per Kylie Smith, Kaylee Sath e Trinity Wood) e a Francia 2 (99.732 per Perla Denechere, Jordane Bayer e Caly Chayani), quarta piazza per il Canada di Alia Mckinley, Nikita Theodat ed Emily Kim (97. 🔗 Leggi su Oasport.it

ginnastica artistica italia quinta con le juniores a combs la ville cadute dolorose alla trave ora i mondiali

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Italia quinta con le juniores a Combs la Ville: cadute dolorose alla trave, ora i Mondiali

Argomenti simili trattati di recente

ginnastica artistica italia quintaLIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2025 in DIRETTA: Melnikova si riprende tutto con il brivido. Asia D’Amato quinta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante la finale all- Lo riporta oasport.it

ginnastica artistica italia quintaDove vedere in tv l’Italia femminile ai Mondiali ginnastica artistica 2025: orario esatto 21 ottobre, programma, streaming - Giornata di vigilia per l'Italia, che martedì 21 ottobre sarà impegnata nelle qualificazioni dei Mondiali 2025 di ginnastica artistica. Riporta oasport.it

ginnastica artistica italia quintaAsia D’Amato incanta a Giacarta: quinta ai Mondiali e un ritorno da applausi - Un risultato che profuma di rinascita per Asia D’Amato, protagonista assoluta della ginnastica ligure e nazionale. Si legge su liguriasport.com

Cerca Video su questo argomento: Ginnastica Artistica Italia Quinta