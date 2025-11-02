Gil Vicente-Santa Clara lunedì 03 novembre 2025 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici
Con l’ambizioso obiettivo di ottenere tre vittorie consecutive per la seconda volta in questa stagione della massima serie del campionato portoghese, il Gil Vicente ospita il Santa Clara all’Estadio Cidade de Barcelos. I Galos, solo tredicesimi nella stagione 2024-25 a -23 dagli Açoreanos, sono partii a razzo nella nuova stagione avendo già centrato una “tripletta” battendo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altre letture consigliate
In diretta dalla Casa Madre, Santa Messa in occasione del 10° anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Grossi - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico GIL Vicente vs Santa Clara – 3 Novembre 2025 - Santa Clara, in programma il 3 Novembre 2025 alle 21:45 presso lo Stadio Cidade de Barcelos, rappresenta un ... news-sports.it scrive
César Peixoto: «O Gil Vicente está num nível bom, mas tem muito para crescer» - Treinador dos minhotos reiterou elogios ao plantel sem esquecer que não pode haver espaço para ilusões ou deslumbramento ... Secondo record.pt
Gil Vicente-Santa Clara in diretta streaming gratis: dove vedere la partita - Analisi, stato di forma, statistiche e streaming gratis della gara di Barcelos ... Scrive msn.com