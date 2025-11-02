Con l’ambizioso obiettivo di ottenere tre vittorie consecutive per la seconda volta in questa stagione della massima serie del campionato portoghese, il Gil Vicente ospita il Santa Clara all’Estadio Cidade de Barcelos. I Galos, solo tredicesimi nella stagione 2024-25 a -23 dagli Açoreanos, sono partii a razzo nella nuova stagione avendo già centrato una “tripletta” battendo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Gil Vicente-Santa Clara (lunedì 03 novembre 2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici