gigliola cinquetti torna sul palco al via il nuovo tour teatrale dal 28 novembre

La Cantante Gigliona Cinquetti a Levico Terme Terme che gira un video Clip, Levico Terme 16 luglio 2025 © foto Daniele Mosna MILANO – Dopo oltre dieci anni di intensa attività televisiva, Gigliola Cinquetti torna finalmente alla musica dal vivo con una tournée teatrale che segna il suo grande ritorno sulla scena concertistica. Il debutto è fissato per il 28 novembre a Levico Terme (Trento) con la “data zero” di un progetto musicale raffinato, emozionante e profondamente autentico. In questo nuovo spettacolo, Gigliola ripercorre sessant’anni di carriera intrecciando passato e presente: una narrazione in musica che rende omaggio ai brani che l’hanno resa un’icona della canzone italiana – e non solo – con arrangiamenti moderni ma sempre rispettosi del suo stile unico e della sua inconfondibile eleganza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

