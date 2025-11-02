Giffoni al via l' abbattimento dello storico edificio di Piazza Umberto I
Sono ufficialmente iniziati, a Giffoni Valle Piana, i lavori di demolizione del fabbricato in Piazza Umberto I, un intervento atteso da anni e fondamentale per restituire sicurezza, decoro e dignità a uno dei luoghi più significativi della nostra città.La demolizioneDal terremoto del 1980. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
