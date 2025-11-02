Giani | Salveremo il Panno La Regione scende in campo
"Il Panno è un valore fondamentale per il Casentino e per la Toscana. Ci impegneremo con tutte le nostre energie perchè lo stabilimento non non chiuda e possa esserci una prospettiva anche sul piano dell’innovazione e dello sviluppo". Il governatore Eugenio Giani lavora già all’incontro con i rappresentanti della Manifattura del Casentino. Li ha convocati per il 7 novembre, tra meno di una settimana, a Firenze. Il tavolo di crisi attivato dalla Regione servirà a fare il punto sulla vicenda che desta preoccupazione per il futuro dei tredici operai licenziati e per il rischio che il Panno Casentino possa scomparire se per l’azienda specializzata nella realizzazione del famoso "ricciolo" e nella lavorazione delle pezze che entrano grige ed escono color becco d’oca, non si troverà una soluzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
